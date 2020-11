DÜSSELDORF, 02. November 2020 - Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung, gibt heute bekannt, dass sich das Unternehmen 2020 zum sechsten Mal als strategischer Marktführer im Fosway 9-Grid™ für Talente und den Erfolg von Mitarbeitern positionieren konnte.

„Wir glauben, dass sich Erfolg immer dann einstellt, wenn Menschen ihr Bestes in ihre Arbeit stecken. Daher werden wir weiterhin daran arbeiten, dass unsere Technologien Unternehmen immer dabei helfen, ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen “, sagte Vincent Belliveau, Chief Executive EMEA bei Cornerstone OnDemand. "Die fortgesetzte Anerkennung durch Fosway spornt uns an, unsere Mission voranzutreiben, Unternehmen dabei zu helfen, die HR-Transformation zu beschleunigen und die Vorteile strategischer Talentinitiativen zu nutzen."

David Wilson, CEO der Fosway Group: „Schnelle organisatorische Agilität und ein kontinuierlicher Fokus auf die Personalentwicklung sind entscheidend, damit Unternehmen in sich verändernden Landschaften erfolgreich sein können. Das unermüdliche Streben von Cornerstone nach Exzellenz und Engagement für seine Kunden ist der Grund, warum Cornerstone zum sechsten Mal in Folge als strategischer Leiter positioniert ist. “

Fosway 9-Grid™ ist ein führendes fünfdimensionales Marktanalysemodell, das die Position verschiedener Lösungen und Anbieter auf dem europäischen Markt für Lern- und Talentmanagementsysteme bewertet. Diese Lösungen werden nach ihrer potentiellen Leistung, Marktpräsenz, Betriebskosten und zukünftigen Entwicklung eingestuft. Das Raster von Fosway 9-Grid™ ist ein völlig einzigartiges Marktanalysemodell, das unabhängige und beispiellose Forschung und Einblicke für die HR- und Lernmärkte der nächsten Generation in Europa in den letzten zwanzig Jahren bietet.

Cornerstone ist ein strategischer Marktführer, der als besonders leistungsstark bezeichnet wird und Kunden ein höheres Potential an Bandbreite bietet. Cornerstone wird für die Bereitstellung einer umfassenden Palette von Funktionen für ein breites Funktionsspektrum und die Raffinesse gelobt, die den Anforderungen komplexer Kunden im Unternehmensmaßstab gerecht werden. Strategische Führungskräfte haben auch eine starke Marktleistung und Kundenvertretung.

Belliveau zusammenfassend: „Dieses Jahr war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Nach der Übernahme von Clustree und Saba sowie unseren verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung haben wir die Entwicklung von Cornerstone beschleunigt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich der neuen Arbeitswelt zu stellen und Veränderungen zu steuern. Vor kurzem haben wir auch Cornerstone Skills Graph eingeführt - eine KI-gesteuerte Skills-Engine, die unsere Lösungen für Personalentwicklung und Karrieremanagement noch wertvoller macht. Für viele Unternehmen ist dies eine entscheidende Zeit, und wir werden unseren Kunden bei jedem Schritt auf dem Weg helfen. "

Erfahren Sie mehr und laden Sie hier das 2020 Fosway 9-Grid™ für Talent und People Success herunter: https://www.fosway.com/9-grid/

Informationen über Cornerstone OnDemand

Cornerstone ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Personalentwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch beruflich sehr weit kommen kann, wenn er die richtigen Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten erhält. Deshalb bieten wir Unternehmen die Technologie, den Content, die Expertise und einen einzigartigen Ansatz, um das volle Potential ihrer Belegschaft ausschöpfen zu können. Mit einem breiten Portfolio mit umfassendem Recruiting, personalisiertem Learning, modernen Training-Content, innovativem Performance Management und ganzheitlichem Workforce Data Management, sowie weitere Insights. Cornerstones Lösungen für die Personalentwicklung werden weltweit von mehr als 6.300 Kunden aller Größenordnungen erfolgreich eingesetzt. Dies umfasst mehr als 75 Millionen Nutzer in über 180 Ländern und fast 50 Sprachen. Erfahren Sie mehr auf Cornerstone OnDemand sowie auf Twitter, LinkedIn, Facebook und in unserem Blog.

Hinweis: Cornerstone® und Cornerstone OnDemand® sind eingetragene Marken von Cornerstone OnDemand, Inc.