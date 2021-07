Forsta, das weltweit führende Unternehmen für Customer Experience und Research Technologie, begrüßt mit Volker Wylutzki-Böhme einen neuen Managing Director und Head of Voice of Customer (VOC) und Voice of Employee (VOE) Experiences in der D/A/CH Region.

"Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen sehr entscheidenden Phase, zu Forsta kommen zu dürfen. Unser Ziel ist es, das globale Insights-Business neu zu erfinden. Sowohl weltweit, aber insbesondere in der Region D/A/CH sehen wir hier eine große Chance. Es gibt hier eine Vielzahl von weltweit führenden Unternehmen und das Forsta Team wird alles dafür tun, sie noch erfolgreicher zu machen. Die Kraft und das Potential, das in Daten steckt, haben mich schon immer begeistert. Die Fähigkeit, Daten zu nutzen, um daraus wertvolle Erkenntnisse, unternehmenskritische Entscheidungen und Folgemaßnahmen abzuleiten, die unseren Kunden helfen, ihren Erfolg und ihre Gewinne zu steigern, ist doch wirklich ein spannendes Themenfeld. Und das ist es, was wir bei Forsta tun werden!"

"Volker ist eine großartige Ergänzung für unser Leadership Team und ich freue mich, ihn bei Forsta willkommen zu heißen", ergänzt Giles Whiting, COO und global verantwortlich für den Unternehmensbereich VOC/E. "Volker bringt langjährige, bedeutende VOC- und VOE-Erfahrung mit und verfügt über ein tiefes Wissen in den Bereichen Big Data und Data Analytics, das perfekt zu den innovativen Lösungen und Dienstleistungen passt, die wir unseren Kunden und Partnern anbieten. Volker ist begeistert von Daten und den Möglichkeiten, die sie bieten, um das Geschäft zu transformieren. Ich freue mich darauf, dass er seinen Teil dazu beiträgt, nicht nur unser Business in D/A/CH zu transformieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass unsere Kunden und wir gemeinsam intelligenter wachsen können."

Volker hat seinen Sitz in der Region Düsseldorf/Köln in Deutschland.

Über Forsta

Forsta ist die neue Marke der kürzlich fusionierten Unternehmen Confirmit und FocusVision, zwei der weltweit führenden Anbieter von Software im Bereich Experience und Marktforschung. Mit seinen Lösungen hilft Forsta Kunden dabei, Daten zum Leben erwecken und daraus geschäftsverbessernde Entscheidungen und Maßnahmen abzuleiten. Durch den Einsatz marktführender Technologien, übertreffen wir die Bedürfnisse unserer Kunden immer wieder auf’s Neue. Forsta, gemeinsam smarter wachsen. Besuchen Sie Forsta.com für weitere Informationen.

Über Confirmit, eine Marke von Forsta

Confirmits Lösungen werden von Insights Professionals für Insights Professionals entwickelt. Marktforscher sowie Customer und Employee Experience Manager auf der ganzen Welt vertrauen in unsere Lösungen, um Daten und Fakten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen zu führen und so die Grundlage für effektive Entscheidungen zu schaffen. Das Herz von Forsta sind die Menschen, die hinter unserer Technologie stehen. Wir verstehen uns als Partner und unterstützen Sie als Kunde mit hoher Flexibilität und großer Leidenschaft dabei, Erfahrungen, Emotionen und Verhaltensweisen zu verstehen und zu steuern - damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Über FocusVision, eine Marke von Forsta

1990 gegründet, bietet FocusVision bietet seinen Kunden heute ein umfassendes Portfolio an Softwarelösungen für Experience Insights, darunter Lösungen für Umfragen, Online-Interview- und Fokusgruppen, sowie für qualitative Online Research Communities. Ziel ist es, Marken näher an den Kunden heranzubringen, um so ein vollständiges Verständnis der Customer Truth™ zu erhalten, d.h. zu erfahren, wie Kunden denken, fühlen und handeln. 18 der Top-20-Fortune-100-Unternehmen sowie alle Top-10-Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der CPG-Branche vertrauen auf FocusVision. 2018 und 2019 wurde das Unternehmen für seine herausragenden Innovationen im Bereich Customer Experience Management mit dem MarTech Breakthrough Award ausgezeichnet.