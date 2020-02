StarLeaf continue d'honorer son engagement à mettre en place des systèmes de visioconférence fiables et intuitifs pour les entreprises, quelle que soit la manière dont leurs réunions se déroulent.

février 2020 StarLeaf, fournisseur mondial de solutions pour salles de réunion et de services de visioconférence pour les entreprises, s'apprête à présenter officiellement les nouveaux produits StarLeaf Huddle, StarLeaf MultiJoin et StarLeaf for Teams sur son stand lors de l’Integrated Systems Europe (ISE) 2020, où la société effectuera des démonstrations.

La possibilité de travailler en collaboration par vidéo, rapidement et facilement, depuis n'importe quel endroit, quel que soit le dispositif ou la plateforme, demeure le principal enjeu pour StarLeaf en 2020. Ces nouveaux produits constituent les premières des nombreuses nouveautés prévues pour cette année, qui permettront de gérer un plus grand nombre de scénarios d'utilisation et de flux de travail afin de répondre toujours mieux aux besoins des utilisateurs.

StarLeaf Huddle

StarLeaf Huddle est une solution tout-en-un pour salles de vidéoconférence conçue afin de faciliter au maximum les réunions vidéo dans des espaces réduits. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leurs locaux en transformant rapidement et à moindre coût n'importe quel petit espace en un centre de collaboration.

StarLeaf Huddle est facile à installer. Il est équipé d'un microphone, d'une caméra grand angle, d'un écran tactile et d'un câble USB Pronto, ainsi que d'un système de câblage adapté aux petits espaces.

StarLeaf MultiJoin

Pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent organiser des réunions en utilisant différents services de visioconférence, StarLeaf a enrichi sa solution déjà très évolutive afin de proposer aux utilisateurs un service optimisé et un flux de travail intuitif et simple pour chaque réunion virtuelle. Rejoignez des réunions d’autres fournisseurs instantanément par simple pression sur un bouton, depuis n'importe quelle salle StarLeaf, sans codes d'accès complexes et sans devoir réserver une salle.

StarLeaf MultiJoin est compatible avec Microsoft Teams (via des partenaires CVI), Microsoft Skype for Business, Zoom, Webex, BlueJeans, et Pexip.

StarLeaf pour Microsoft Teams

Les entreprises qui utilisent Microsoft Teams peuvent désormais intégrer les systèmes de visioconférence haute qualité de StarLeaf aux outils de collaboration avancés de Microsoft Teams. Que ce soit pour des réunions d'équipe instantanées, des évaluations de fournisseurs ou de mises au point hebdomadaires, StarLeaf pour Microsoft Teams permet aux utilisateurs de communiquer avec n'importe qui, n'importe où, à partir de n'importe quel appareil. Les utilisateurs peuvent créer, programmer et démarrer une réunion StarLeaf directement à partir de l'application Teams et du calendrier Outlook.

L'application StarLeaf pour Microsoft Teams fait partie d'une suite plus vaste de solutions StarLeaf conçues pour permettre aux entreprises utilisant les outils Microsoft de tirer facilement parti de la plateforme de visioconférence professionnelle de StarLeaf.

Mark Richer, directeur général de StarLeaf, déclare : « Par essence, le principe de la collaboration consiste à permettre aux personnes de mieux travailler ensemble partout et à tout moment, quels que soient les outils qu'ils utilisent. C'est pour cette raison que nous nous efforçons de rendre nos solutions de visioconférence les plus flexibles, fiables et intuitives possibles, qu'il s'agisse de réunions de grande envergure planifiées ou de réunions informelles et improvisées.

« Nous sommes également conscients que les temps ont changé et qu'aujourd'hui les entreprises misent de plus en plus sur la collaboration, en associant plusieurs solutions de pointe pour créer la pile technologique qui leur convient. Nous avons beaucoup investi pour concevoir des solutions de visioconférence sécurisées, fiables, intuitives et simples, qui s'intègrent dans les flux de travail existants de l'entreprise et qui se marient parfaitement à d'autres outils tels que Microsoft Teams.

« Le lancement de StarLeaf Huddle, StarLeaf MultiJoin et de StarLeaf pour Microsoft Teams prouve notre volonté d'offrir aux entreprises une plate-forme de collaboration vraiment performante, destinée à répondre aux besoins de chacun. »

Nous présenterons StarLeaf Huddle, StarLeaf MultiJoin et StarLeaf for Teams lors du salon ISE 2020 qui se tiendra du 11 au 14 février à Amsterdam. Inscrivez-vous pour y accéder gratuitement.

Vous n’avez pas prévu de venir au salon ISE 2020 ? Contactez-nous si vous souhaitez obtenir plus d'informations.

