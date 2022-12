ÎLES VIERGES BRITANNIQUES, 6 Décembre 2022—ExpressVPN, une société leader dans le domaine de la sécurité et de la protection de la vie privée en ligne, publie aujourd'hui deux nouveaux audits réalisés par KPMG et Cure53. Ces audits confirment l'engagement d'ExpressVPN pour la transparence et pour offrir à ses clients une confidentialité et une sécurité en lesquelles ils peuvent avoir confiance.

Cure53 a réalisé un test d'intrusion et un audit du code source sur TrustedServer, la technologie VPN exclusive et innovante, développée par ExpressVPN. TrustedServer permet de réduire considérablement les risques de confidentialité et de sécurité résultant de la gestion traditionnelle de serveurs.

Parallèlement, des experts indépendants de KPMG ont procédé à des tests pour vérifier les processus, les systèmes et les contrôles destinés à garantir la conformité des serveurs d'ExpressVPN avec sa politique de confidentialité. Cela inclut l'examen de la politique d'ExpressVPN consistant à ne jamais collecter les journaux d'activité ou de connexion de ses utilisateurs, ainsi que le fonctionnement de la technologie TrustedServer tel que nous la définissons.

Selon les rapports qui nous ont été remis, les utilisateurs peuvent être sûrs qu'ExpressVPN ne saura jamais ce qu'ils font en ligne et que nous ne disposons pas d'informations confidentielles à partager, même si nous y sommes contraints.

Le rapport complet de KPMG est accessible à tous. Il est cependant nécessaire de prendre connaissance des conditions générales de KPMG avant d'y accéder. Le rapport complet de Cure53 est disponible ici.

« Nous sommes heureux que nos systèmes et nos technologies de serveurs aient été examinés par KPMG et Cure53. Les audits réguliers réalisés par des tiers confirment la fiabilité de nos systèmes de sécurité, les résultats de notre travail, ainsi que d'autres initiatives de sécurité telles que notre programme de chasse aux bugs. Ceci nous donne encore plus confiance sur le fait que nous protégeons bien nos utilisateurs. Nous sommes fiers d'être le leader du secteur grâce à la confiance et à la transparence de notre service, et nous avons hâte de publier encore plus d'audits pendant l’année. », a déclaré Aaron Engel, responsable de la cybersécurité chez ExpressVPN.

L’article de blog complet peut être consulté ici : https://www.expressvpn.com/blog/kpmg-privacy-policy-cure53-trustedserver-audit/

Depuis 2009, ExpressVPN a permis à des millions d'utilisateurs de protéger leurs activités en ligne. Ce service VPN primé est renforcé par son protocole VPN Lightway, offrant une confidentialité à son utilisateur en quelques clics. Le gestionnaire de mots de passe Keys d'ExpressVPN et le routeur Aircove rendent la confidentialité et la sécurité numériques faciles et accessibles à tous. Les produits d'ExpressVPN ont été examinés et approuvés par des experts indépendants tels que PwC, Cure53, etc.

ExpressVPN a rejoint Kape Technologies (LSE:KAPE) depuis 2021. Pour en savoir plus sur nos solutions leaders en matière de sécurité et de confidentialité, consultez www.expressvpn.com.

